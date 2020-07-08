Нижнекамский предприниматель купил бывшую поликлинику за 15 млн рублей
Минземимущество Татарстана отчиталось о результатах аукциона по продаже здания бывшей поликлиники №2 Нижнекамска. Объект приобрел местный предприниматель, выложив за него 14,8 млн рублей.
Торги состоялись еще 2 июля, следует из материалов министерства.
Согласно сообщению, отдельными лотами продавались пятиэтажное здание поликлиники и земельный участок под ним. Недвижимость расположена на проспекте Строителей.
Общая площадь здания — 4 407,7 кв. м, земельного участка — 7 404 кв. метра.
Напомним, в январе 2019 года здание выставлялось на продажу за 55 млн рублей.Недвижимость Татарстан
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