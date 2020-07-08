Лишь 17% российских бизнесменов позитивно оценивают перспективы российской экономики

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За шесть месяцев 2020 года доля предпринимателей, позитивно оценивающих перспективы развития российской экономики, сократилась с 36 до 17%. Такие данные представила сеть Grant Thornton, объединяющая независимые аудиторские, бухгалтерские и консалтинговые фирмы.

Из 5 000 опрошенных руководителей бизнесов из 32 стран мира Россия оказалась на четвертом месте с конца, набрав 17% оптимистов. Россия обогнала лишь Японию (6% бизнесменов-оптимистов), Южную Корею (10%) и Швецию (13%). При этом еще полгода назад доля позитивно настроенных предпринимателей составляла 36%, передает Forbes.

Общая доля оптимистов в бизнесе в 32 странах снизилась с 59% до 43%. Лучше всего перспективы оценивают бизнесмены Объединенных Арабских Эмиратов (69%), Вьетнама и Китая (по 65%).



Ранее правительственная комиссия по устойчивому развитию российской экономики обновила перечень системообразующих организаций страны и включила в него семь организаций из Татарстана.

