Еще семь татарстанских организаций вошли в список системообразующих предприятий

Правительственная комиссия по устойчивому развитию российской экономики обновила перечень системообразующих организаций страны и включила в него семь организаций из Татарстана.

Так, в обновленный список вошли:

ООО «Форд Солерс Елабуга» (автомобильная промышленность);

ООО «УК ТрансТехСервис» (автомобильный дилерский центр);

К(П)ФУ (высшее образование);

КНИТУ-КХТИ (высшее образование);

ЗАО «Агротехмашстройсервис» (производство товаров первой необходимости);

АО «Татхимфарпрепараты» (фармацевтическая промышленность)

АО «Химический завод им. Л.Я. Карпова» (фармацевтическая промышленность).

Всего в перечне оказались 30 организаций республики. Кроме того, еще 107 татарстанских организаций входят в холдинговые структуры системообразующих организаций российской экономики.

Ранее правительство Татарстана опубликовало распоряжение, в котором утвердило правила отнесения тех или иных компаний к системообразующим для республики.

