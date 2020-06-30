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Еще семь татарстанских организаций вошли в список системообразующих предприятий

13:55, 30.06.2020
Еще семь татарстанских организаций вошли в список системообразующих предприятий
Фото: realnoevremya.ru

Правительственная комиссия по устойчивому развитию российской экономики обновила перечень системообразующих организаций страны и включила в него семь организаций из Татарстана.

Так, в обновленный список вошли:

  • ООО «Форд Солерс Елабуга» (автомобильная промышленность);
  • ООО «УК ТрансТехСервис» (автомобильный дилерский центр);
  • К(П)ФУ (высшее образование);
  • КНИТУ-КХТИ (высшее образование);
  • ЗАО «Агротехмашстройсервис» (производство товаров первой необходимости);
  • АО «Татхимфарпрепараты» (фармацевтическая промышленность)
  • АО «Химический завод им. Л.Я. Карпова» (фармацевтическая промышленность).

Всего в перечне оказались 30 организаций республики. Кроме того, еще 107 татарстанских организаций входят в холдинговые структуры системообразующих организаций российской экономики.

Ранее правительство Татарстана опубликовало распоряжение, в котором утвердило правила отнесения тех или иных компаний к системообразующим для республики.

ПромышленностьОбществоВластьБизнес Татарстан
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