Еще семь татарстанских организаций вошли в список системообразующих предприятий
Правительственная комиссия по устойчивому развитию российской экономики обновила перечень системообразующих организаций страны и включила в него семь организаций из Татарстана.
Так, в обновленный список вошли:
- ООО «Форд Солерс Елабуга» (автомобильная промышленность);
- ООО «УК ТрансТехСервис» (автомобильный дилерский центр);
- К(П)ФУ (высшее образование);
- КНИТУ-КХТИ (высшее образование);
- ЗАО «Агротехмашстройсервис» (производство товаров первой необходимости);
- АО «Татхимфарпрепараты» (фармацевтическая промышленность)
- АО «Химический завод им. Л.Я. Карпова» (фармацевтическая промышленность).
Всего в перечне оказались 30 организаций республики. Кроме того, еще 107 татарстанских организаций входят в холдинговые структуры системообразующих организаций российской экономики.
Ранее правительство Татарстана опубликовало распоряжение, в котором утвердило правила отнесения тех или иных компаний к системообразующим для республики.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым