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Двукратный чемпион мира по сноуборду утонул в Австралии

09:45, 08.07.2020
Двукратный чемпион мира по сноуборду утонул в Австралии
Фото: instagram.com/alexchumpypullin

Двукратный чемпион мира по сноуборду Алекс Пуллин найден мертвым у берегов Австралии. Об этом сообщает австралийское СМИ.

По данным местной полиции, 32-летний спортсмен утонул во время подводной охоты на искусственном рифе у Палм-Бич.

Пуллин нырял в одиночку без кислородной маски. Утонувшего обнаружил другой дайвер. Сразу после этого медики более 40 минут пытались спасти спортсмена, делая ему искусственное дыхание, но помочь ему не смогли.

Пуллин дважды выигрывал золото чемпионатов мира в 2011 и 2013 годах в дисциплине сноуборд-кросс. В 2014 году он был знаменосцем сборной Австралии на зимних Олимпийских играх в Сочи.

СпортПроисшествия
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