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В честь 100-летия органов власти ТАССР госслужащим предложат отдать дневной заработок в ДРКБ

18:00, 07.07.2020
В честь 100-летия органов власти ТАССР госслужащим предложат отдать дневной заработок в ДРКБ
Фото: Максим Платонов

Книга и однодневный заработок в пользу детей

В Татарстане выпустили постановление кабмина «О 100-летии образования республиканских органов исполнительной власти». В нем перечислены поручения разным ведомствам, которые надлежит исполнить в связи с памятной датой.

  • Особое внимание вызывает предложение сотрудникам органов власти Татарстана перечислить однодневный заработок в Детскую республиканскую клиническую больницу — чтобы помочь детям. Минздраву поручено в связи с этим проконтролировать использование поступивших денег.
  • Госкомитету по архивному делу поручили до 1 октября выпустить книгу в честь 100-летия образования республиканских органов исполнительной власти.
  • Минлесхоз и исполком Казани до 25 июля должны представить предложения по объектам благоустройства в связи с празднованием.
  • А межведомственная комиссия по вопросам увековечивания памяти выдающихся деятелей Татарстана должна внести предложения — тоже до 25 июля.
  • Органы власти Татарстана на своих сайтах должны разместить раздел, отражающий историю их создания — исторические документы и сведения, информацию о руководителях, фотографии и прочие материалы.
  • А «Татмедиа» и Госкомитет по архивному делу, в свою очередь, должны продолжить освещать в СМИ историю создания и становления Татарстана, в том числе республиканского правительства и органов власти.

100-летие ТАССР и органов госвласти уже отпраздновали

Датой образования республиканских органов исполнительной власти считается 25 июня 1920 года. В этом день Казанский губернский исполком передал властные полномочия Временному революционному комитету АТССР и были сформированы первые органы исполнительной власти молодой республики. Главой Временного революционного комитета, председателем первого правительства стал Сахибгарей Саид-Галиев.

100-летие образования республиканских органов исполнительной власти — Татарского Центрального исполнительного комитета (ТатЦИКа) — в Татарстане отпраздновали заседанием кабмина РТ. На нем присутствовал и заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, который в статусе федерального чиновника впервые побывал в Татарстане.

В тот же день на здании Музея изобразительных искусств, где в годы советской власти располагался Первый дом Советов, появилась памятная доска. Именно здесь 100 лет назад состоялась вышеописанная передача полномочий.

Дарья Пинегина
ОбществоВласть Татарстан
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