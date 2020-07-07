Казань получит от Путина удостоверение «Города трудовой доблести»
Президент России Владимир Путин вручит Казани удостоверение о присвоении звания «Город трудовой доблести». Также в столице Татарстана появится стела в честь этого события.
Вице-мэр Казани Людмила Андреева сообщила, что точная дата вручения документа пока неизвестна. Для этого городские власти держат контакт с оргкомитетом «Победа», передает «Татар-информ».
Ранее она рассказала, что сейчас мэрия прорабатывает вопрос места для установки стелы в честь нового звания Казани.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин официально присвоил Казани и еще 19 городам звание «Город трудовой доблести». Оно символизирует самоотверженность рабочих различных предприятий и колхозов: несмотря на отсутствие боевых действий возле этих городов, их жителям приходилось усиленно работать, чтобы обеспечить победу всей страны.
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