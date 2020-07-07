Казань получит от Путина удостоверение «Города трудовой доблести»

Президент России Владимир Путин вручит Казани удостоверение о присвоении звания «Город трудовой доблести». Также в столице Татарстана появится стела в честь этого события.

Вице-мэр Казани Людмила Андреева сообщила, что точная дата вручения документа пока неизвестна. Для этого городские власти держат контакт с оргкомитетом «Победа», передает «Татар-информ».

Ранее она рассказала, что сейчас мэрия прорабатывает вопрос места для установки стелы в честь нового звания Казани.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин официально присвоил Казани и еще 19 городам звание «Город трудовой доблести». Оно символизирует самоотверженность рабочих различных предприятий и колхозов: несмотря на отсутствие боевых действий возле этих городов, их жителям приходилось усиленно работать, чтобы обеспечить победу всей страны.

