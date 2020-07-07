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Минниханов провел «видеовстречу» с послом Нидерландов

14:56, 07.07.2020
Минниханов провел «видеовстречу» с послом Нидерландов
Фото: tatarstan.ru

Во вторник президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Нидерландов в РФ Робом Свартболом. Она прошла в удаленном формате.

Они обсудили вопросы развития сотрудничества по ряду направлений, передает пресс-служба президента РТ.

Минниханов поблагодарил голландское посольство за внимание к межрегиональным связям и возможность расширения контактов. Он также отметил, что у Татарстана и Нидерландов уже сложилась хорошая история взаимоотношений.

ОбществоВласть Татарстан
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