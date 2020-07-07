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Минстрой Татарстана: выпадающие доходы поставщиков электроэнергии и воды составили 2 млрд рублей

14:08, 07.07.2020
Минстрой Татарстана: выпадающие доходы поставщиков электроэнергии и воды составили 2 млрд рублей
Фото: kzn.ru

Первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана Алексей Фролов сообщил, что за три месяца сумма выпадающих доходов поставщиков электроэнергии и воды составила чуть больше 2 млрд рублей.

Предельный индекс роста платы за ЖКХ по РТ составляет 4%. В апреле — мае снижение платежей за ЖКУ составило до 3% по РТ, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. В июне, по словам Фролова, платежная дисциплина улучшилась.

Несобранный объем средств по РТ составляет 300—400 млн рублей.

Ранее в Минстрое Татарстана рассказали, как пандемия COVID-19 отразилась на сфере ЖКХ.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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