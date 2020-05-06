Кабмин Татарстана будет выдавать субсидии на высшее образование для татар по всему миру

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Правительство Татарстана внесло изменение в постановление от 26 ноября 2018 года, которое определяет порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям, занимающимся высшим образованием представителей татарской диаспоры из Китая. Теперь речь будет идти о татарах из «иностранных государств».

Согласно документу, в постановлении слова «Китайская народная республика» заменяются словами «иностранные государства».

Также в порядке предоставления субсидий появился абзац, согласно которому деньги получает некоммерческая организация, прошедшая конкурсный отбор. Рассчитывать на них могут организации, зарегистрированные в Татарстане и имеющие опыт в развитии татарского языка, национальной культуры, исторического наследия и пр.