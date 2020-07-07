В Челнах перекроют дороги ради съемок сериала

Фото: Продюсерский центр Федора Бондарчука Art Pictures Group

В Набережных Челнах перекроют несколько улиц для съемок сериала «Мастер». Об этом сообщается на официальном сайте городской администрации.

Ограничения будут действовать с с 14:00 7 июля до 02:00 8 июля. Для движения будут перекрыты по проспект Хасана Туфана от проспекта Мира до Сююмбике и улица Команды КАМАЗ-Мастер от проспекта Хасана Туфана до заезда к дому 19/01.Вэто время там пройдут съемки сериала «Мастер».

Также на участок по проспекту Хасана Туфана от проспекта Чулман до улицы Раскольникова будет перекрыт 8 июля с 14:00 до 2:00 9 июля. С 10:00 до 20:00 9 июля нельзя будет проехать по проспекту Хасана Туфана от Чулман до улицы Раскольникова и по улице Раскольникова от Хасана Туфана до проспекта Раиса Беляева, сообщается на сайте исполкома.

Ранее съемочная группа сериала о челнинской гоночной команде «КАМАЗ-мастер» объявила кастинг для мужчин от 20 до 45 лет. Киношники отбирают массовку для сцен мотокроссов, заездов и съемок в Казани.



