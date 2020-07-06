В МЧС Татарстана отчитались об устранении потопа в 10-м микрорайоне Казани

ГУ МЧС РФ по РТ сообщило подробности аварий на участке водопровода, в результате которого на улице Юлиуса Фучика в Казани затопило проезжую часть и тротуары.

Сообщение о повреждении водопровода Д-600 мм по адресу: улица Юлиуса Фучика, д. 105б. поступило в 18:35.

Из-за аварии давление холодного водоснабжения (ХВС) понизили в Приволжском районе — в поселках Алтан, Плодопитомник, Матур и в поселках Восточный и Привольный в Советском районе.

Всего, по данным пресс-службы ведомства, это затронуло 506 многоквартирных домов, 45 детских садов, 17 СОШ, 22 административных здания, 2 больницы, 2 котельные.

Детские сады, школы и административные здания сейчас не работают. В двух больницах давление холодного водоснабжения не отключили: в Республиканской клинической инфекционной больнице и в Детской Республиканской клинической больнице (только дневной стационар)

На месте работают 2 аварийные бригады МУП «Водоканал» в количестве 8 человек и 2 единиц техники. Для жителей верхних этажей организовали подвоз воды 3 водовозками.

По информации старшего инженера МУП «Водоканал» в 19:15 повреждённый участок водопровода ХВС перекрыли. Кольцевая сеть водопровода обеспечивает подачу воды потребителям в штатном режиме. Отключенных потребителей нет.

