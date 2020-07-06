Банк ЗЕНИТ дарит клиентам повышенную ставку по вкладу в честь 25-летия

Банк ЗЕНИТ отмечает свое 25-летие и повышает ставку по вкладу «Юбилейный» на 0,25 п.п. — до 4,9 % годовых. Срок вклада составляет 181 день, минимальная сумма — 30 тыс. рублей. Открыть его можно как в офисах Банка, так и в мобильном приложении ЗЕНИТ Онлайн.

«Банк ЗЕНИТ работает на российском рынке уже 25 лет. Мы благодарны каждому клиенту за их выбор и доверие и решили преподнести им подарок. Повышенная ставка по вкладу действует до 31 июля 2020 года включительно», — отметил заместитель председателя правления Банка ЗЕНИТ Дмитрий Юрин.

Проценты выплачиваются в конце срока вклада с зачислением на текущий, карточный счет или счет вклада «До востребования». Предусмотрена пролонгация договора на условиях вклада «Высокий доход». При досрочном снятии денежных средств или их части проценты будут выплачены в соответствии со ставкой, действующей по вкладу «До востребования».

Дополнительное преимущество для клиента — возможность получить «Карту привилегий» без взимания комиссии за ее оформление и предоставление в течение срока вклада. Вне зависимости от суммы размещенных денежных средств, вкладчику предоставляется Masterсard Gold, Visa Gold или «Мир» Классическая. При условии размещения от 500 тыс. рублей — Masterсard Platinum, Visa Platinum и UnionPay Platinum. В случае размещения свыше 5 млн рублей вкладчику становится доступна Masterсard World Elite или Visa Infinite. Выпуск и обслуживание «Карты привилегий» осуществляется в соответствии с действующими в Банке условиями и тарифами.





Материал предоставлен пресс-службой ПАО «Банк ЗЕНИТ»