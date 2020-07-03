В августе в Советском районе Казани откроют садик №187 — половина групп ясельные

В конце августа в Советском районе Казани в ЖК «Мой ритм» планируется открыть новый детский сад №187 «Киләчәк», рассчитанный на 220 мест. В нем будут организованы 12 групп, в том числе шесть ясельных, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Сегодня ход его строительства проинспектировал мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин. Здание готово на 90%. Примерно 15 августа объект будет сдан.

«Важно, что социальная инфраструктура не догоняет строительство жилых комплексов, а возводится параллельно. В этом жилом комплексе продано уже 85% квартир. Но раньше, чем люди в них заселятся, будет сдан данный детский сад на 220 мест», — подчеркнул мэр.

Детсад состоит из двух блоков — корпусов «А» и «Б». На первом этаже планируется разместить ясельные групповые и спальные комнаты. Также здесь разместят пищеблок, медицинский кабинет, кабинет психолога, логопеда и прачечную. На втором этаже будут расположены шесть групповых и спальных комнат, методический кабинет, залы для физкультурных и музыкальных занятий.

Строительство двухэтажного детского сада ведется по нацпроекту «Демография». В этом году в Казани построят 9 детсадов и 3 школы более чем на 3 тыс. мест.

Накануне Метшин посетил туристический лагерь «Юнитур» в Лаишевском районе.

