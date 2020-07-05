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Тренер «Рубина» Леонид Слуцкий снялся в рекламе EMS-тренировок

09:18, 05.07.2020
Тренер «Рубина» Леонид Слуцкий снялся в рекламе EMS-тренировок
Фото: скриншот

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий снялся в рекламе EMS-тренировок. Фотографию Слуцкого в специальном «костюме» для занятий в Instagram опубликовал казанский фитнес-клуб.

«Избавим вас от лишнего веса, сделаем тело сильным и выносливым», — обещают в фитнес-студии.

Футбольный клуб «Оренбург» ждет ответа казанского «Рубина» на предложение перенести матч, сообщил накануне член попечительского совета оренбургского клуба Василий Столыпин.

ОбществоСпортФутбол Татарстан
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