Граффити длиной 183 метра появится в Казани

Фото: пресс-служба строительной компании «СМУ-88»

В Казани появится граффити длиной 183 метра и высотой от 1,5 до 16 метров. Изображение украсит фасад паркинга на улице Завойского, сообщает организатор проекта — строительная компания «СМУ-88».

Автором нового мурала на стене паркинга по улице Завойского станет известный уличный художник Рустам Кубик (QBic). Казанцы могут проголосовать за один из трех эскизов: «Я могу дышать», «Дорога жизни» и «Свидание».

Голосование продлится до 25 июня.



12 июня художник Дамир Бозик завершил работу над портретом Габдуллы Тукая на фасаде дома №64 на улице Татарстан.

