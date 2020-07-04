Воробьев: «Салават Юлаев» всегда ставит только одну задачу — завоевать Кубок Гагарина»

Нападающий «Салавата Юлаева» Михаил Воробьев поделился своими целями на следующий сезон КХЛ. Новичок уфимцев намерен побороться за Кубок Гагарина и получить приглашение в сборную России.

«У любого профессионала должны быть максимальные цели. «Салават Юлаев» всегда ставит только одну задачу — завоевать Кубок Гагарина, на нее и нацеливаемся.

Я готов помочь национальной сборной. Сначала на этапе Евротура, затем — на чемпионате мира. Кубок Гагарина и чемпионат мира — мои цели на сезон. А через полтора года, надеюсь, — Олимпиада», — заявил Воробьев.

Ранее «Салават Юлаев» объявил о возвращении Воробьева из НХЛ. Последние три сезона воспитанник уфимского хоккея провел в Северной Америке в системе клуба «Филадельфия Флайерз». Хоккеист сыграл на уровне НХЛ 35 матчей, в которых набрал 5 (2+3) очков.