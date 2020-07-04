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«Нефтехимик» продлил контракты с Кайковым и Потаповым и подписал Земскова

09:19, 04.07.2020
«Нефтехимик» продлил контракты с Кайковым и Потаповым и подписал Земскова
Фото: fcnh.ru

Нижнекамский футбольный клуб «Нефтехимик» продлил контракты с двумя игроками: защитниками Денисом Кайковым и Львом Потаповым. Об этом сообщается в группе «Нефтехимика» «ВКонтакте».

«Клуб подписал новые соглашения с защитниками Денисом Кайковым и Львом Потаповым», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что клуб официально подписал соглашение с атакующим полузащитником Михаилом Земсковым, который выступал за команду «Авангард». Игровой номер нового члена команды — 8.

СпортФутбол Татарстан
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