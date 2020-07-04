Певец из Набережных Челнов записал кавер про Сабантуй: «Татарам всей земли обидно так до слез»

Певец из Набережных Челнов Рамиль Габитов записал кавер-версию песни Artik & Asti «Девочка, танцуй» про Сабантуй.

«Ты на майдане не отпразднуешь уже его, ни развлечений, ни концертов — нету ничего, <…> и пробегая по кругу, в ложке не пронесешь яйцо», — спел Габитов.

Он пошутил, что из-за коронавируса Сабантуй придется провести на диване, «и татарам всей земли обидно так до слез».

Напомним, сегодня в Татарстане Сабантуй пройдет в режиме онлайн. «Реальное время» подготовило гид, где и что можно посмотреть.