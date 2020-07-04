Поздравление Рустама Минниханова с татарским народным праздником Сабантуй

Президент Татарстана Рустам Минниханов обратился к жителям республики с поздравлением в честь татарского народного праздника Сабантуй.

«Сабантуй — отражение самобытного характера татарского народа, его лучших качеств: трудолюбия и молодецкой удали, искренности и гостеприимства, выносливости и верности высоким идеалам», — цитирует обращение Минниханова пресс-служба президента РТ.

Он отметил, что особый смысл праздник приобретает в год празднования 100-летия ТАССР.

«Уверен, что празднование всеми любимого народного Сабантуя в новом для нас онлайн-формате позволит расширить масштабы и географию праздника и надолго сохранит радостное настроение и жизнелюбие у всех его участников», — подчеркнул руководитель республики.

Он пожелал татарстанцам счастья, доброго здоровья и благополучия.

Ранее «Реальное время» составило подробный гид по онлайн-Сабантую.