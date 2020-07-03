Новая техника на «Дне поля» и совещание с предпринимателями: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» на 3 июля

Глава Нижнекамского района Айдар Метшин нечасто публикует посты в Instagram. Сегодня он отметился на агропромышленной выставке «День поля». Судя по фото Айдар Раисович прибыл на место сразу после дождя. Комментаторы похвалили внешний вид нижнекамского мэра.



Отчет с выставки предоставил и глава Дрожжановского района Марат Гафаров. Он решил, что просто фото будет мало, и снял короткий видеообзор новой техники. Похоже на формат «распаковка».

Глава Высокогорского района Рустам Калимуллин решил поздравить сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником. Он празднуется 3 июля. В подборке от Калимуллина несколько картинок, символизирующих преемственность советской Госавтоинспекции и сегодняшней ГИБДД.

А вот в Лаишевском районе прошло онлайн-совещание для предпринимателей. Его провели бизнес-омбудсмен Татарстана Фарид Абдулганиев и глава района Ильдус Зарипов. «Многие вопросы наших бизнесменов нашли ответ в режиме онлайн», — написал чиновник.

Евгений Калашников