В Петербурге, Москве и Татарстане в прошлом году выявили наибольшее число людей с психическими расстройствами

В Санкт-Петербурге, Москве и Татарстане в прошлом году было выявлено наибольшее количество пациентов с диагнозом «психическое расстройство». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на статистику Минздрава России.

В Петербурге психические расстройства диагностировали у 4737 жителей, в Москве — у 3137, в Татарстане — 2531. На четвертом и пятом месте — Башкортостан (2341 человек) и Московская область (2023).

Наименьшее количество пациентов с диагностированным психическим расстройством живут в Ненецком автономном округе (девять человек), Чукотском АО (19), Мурманской области (70), Еврейской АО и в городе Севастополе (87 человек).

Уточняется, что за 19 лет общее число людей, которым впервые поставили такой диагноз, уменьшилось в два раза: с 120 966 человек в 2000 году до 58 725 в 2019 году.

Ранее уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская рассказала, как по поправкам в Конституцию проголосовали в СИЗО и психиатрических больницах.

