Микрофинансовые организации пожаловались на мошенников

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Микрофинансовые организации стали жаловаться, что мошенники мимикрируют под рекламных агентов. Новая схема предполагает предложение подобрать лучшие компании по микрозаймам и незаметную платную подписку.

При этом сами заявки на кредит до МФО часто просто не доходят, пишет «Коммерсант».

На финансовых форумах появились жалобы граждан на действия брокеров по подбору займов. Клиент переходит на сайт, брокер просит номер карты, а уже после выясняется, что теперь с нее списываются 300-350 рублей в неделю.

Юристы считают, что проблему должны решать Центробанк, Роскомнадзор и ФАС.