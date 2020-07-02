В Мордовии анализы скончавшейся медсестры проверят на коронавирус
Медсестра поликлиники №2 Ирина Сафаева скончалась от пневмонии. Врачи подозревают, что женщина могла заразиться коронавирусом.
Ее анализы направлены на проверку.
«Сегодня умерла Ирина Анатольевна Сафаева 1964 года рождения. Больше 37 лет она работала в поликлинике №2 в Саранске», — сообщает оперштаб республики по борьбе с распространением коронавируса.
По официальным данным, причиной смерти стали осложнения сахарного диабета и пневмония.
Всего за период пандемии в Мордовии выявлено 3 467 случаев коронавируса, 2 303 человека выздоровели, 27 скончались.
Напомним, в Татарстане общее количество заразившихся достигло 4 634 человек. При этом смертельных случаев пока только 16.ОбществоМедицина
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