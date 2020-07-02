В Мордовии анализы скончавшейся медсестры проверят на коронавирус

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Медсестра поликлиники №2 Ирина Сафаева скончалась от пневмонии. Врачи подозревают, что женщина могла заразиться коронавирусом.

Ее анализы направлены на проверку.

«Сегодня умерла Ирина Анатольевна Сафаева 1964 года рождения. Больше 37 лет она работала в поликлинике №2 в Саранске», — сообщает оперштаб республики по борьбе с распространением коронавируса.

По официальным данным, причиной смерти стали осложнения сахарного диабета и пневмония.

Всего за период пандемии в Мордовии выявлено 3 467 случаев коронавируса, 2 303 человека выздоровели, 27 скончались.

Напомним, в Татарстане общее количество заразившихся достигло 4 634 человек. При этом смертельных случаев пока только 16.