В Сети появилось видео с места ДТП у ТЦ «Бахадир» в Казани — пешеход в последний момент отбежал в сторону

Сегодня утром возле ТЦ «Бахадир» в Казани произошло серьезное ДТП. Столкнулись такси LADA Vesta и камуфляжный Mercedes-Benz с московскими номерами. В Сети появилось видео момента аварии с камеры наружного наблюдения.

На видео видно, что таксист начал поворачивать налево и врезался в Mercedes, который ехал прямо на большой скорости.

После удара иномарка вылетела на пешеходную зону и чуть не сбила пешехода, который хотел перейти дорогу. Пешеход ждал, когда загорится зеленый сигнал светофора, когда произошла авария. Он чудом успел отбежать в сторону. В соцсетях отметили, что молодой человек «родился в рубашке».

Пострадавших в результате аварии нет.