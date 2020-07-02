В Приволжском районе Казани столкнулись такси и камуфляжный «Мерседес»
В Приволжском районе Казани столкнулись такси и камуфляжный «Мерседес».
Авария произошла возле ТЦ «Бахадир» по адресу Сары Садыковой, 30. На перекрестке столкнулись такси и камуфляжный «Мерседес» с московскими номерами.
На данный момент пострадавшие машины уже погрузил эвакуатор. Информации о пострадавших нет.
Ранее трое взрослых и ребенок пострадали в столкновении «Лады» и внедорожника в Башкирии.
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