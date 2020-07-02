Нурсултан Назарбаев вылечился от коронавируса

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вылечился от коронавируса. Однако он продолжит находиться на самоизоляции.

Об отрицательном тесте на коронавирус стало известно от пресс-секретаря Назарбаева Айдоса Укибая. Он также сообщил, что Назарбаев намерен поддерживать режим, работать дистанционно и уделять время прогулкам на свежем воздухе, передает «РИА Новости».

Напомним, о болезни Нурсултана Назарбаева стало известно 18 июня.

