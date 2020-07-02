ЦИК Татарстана рассказала о работе комиссии в «ковидных» госпиталях

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ЦИК РТ рассказала о работе комиссии в «ковидных» госпиталях. По словам главы ЦИК РТ Андрея Кондратьева, ни одна заявка не осталась без внимания.

«Все комиссии, которые открылись на базе наших крупнейших клиник РТ, работали, и все те заявки, которые были поданы пациентами этих клиник, выполнены. У нас нет ни одной заявки в этих клиниках, которая бы осталась без внимания. Эта работа проведена, по ней был особый регламент продуман, и во временные комиссии в госпиталях включались работающие там врачи, а наблюдателями заявлялся средний медперсонал. Это реалии, мы не могли рисковать в данном случае», — сказал Кондратьев.

Ранее заместитель министра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков рассказал, как проходит процедура голосования в госпиталях для пациентов с коронавирусом.

