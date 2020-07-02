Мухаметшин рассказал, что будет дальше с поправками в Конституцию: «Важно не выплеснуть ребенка вместе с водой»

Порядка 100 федеральных законов потребуют внесения изменений после подписания новой Конституции президентом и обнародования ее с внесенными изменениями, рассказал председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.



«Безусловно, это потребует времени и достаточно серьезной глубокой работы. Мы — республиканский парламент — ожидаем, что нам тоже после этого придется проводить работу по приведению своих законов в соответствие с новыми. Работа ожидается большая. У нас есть несколько вариантов, как ее проводить — то ли через комитеты, то ли создать специальную рабочую группу, чтобы оперативно коллегиально рассматривать поступающие поправки в действующее законодательство», — сказал он.

Мухаметшин предупредил: важно «не выплеснуть ребенка вместе с водой» при внесении изменений в законодательство.

