В соцсетях пользователь сообщил о взрыве авто в Юдино: в МЧС Татарстана опровергли вброс

Фото: соцсети

В соцсетях пользователи сообщили о взрыва автомобиля в казанском поселке Юдино. Однако в МЧС по РТ «Реальному времени» эту информацию опровергли.

По рассказам пользователей, накануне вечером в Юдино взорвался автомобиль. Автор сообщения прикрепил фотографию, на которой запечатлено некое горящее пятно, а рядом стоит пожарная машина.

В пресс-службе МЧС по РТ «Реальному времени» эту информацию опровергли. За вчерашний день, а также за последние дни подобных инцидентов в Юдино не зафиксировано.

За вчерашний день зафиксировано одно горение автомобиля в Набережных Челнах. Напомним, там погиб мужчина.