Мухаметшин о поправках: «Можно привести множество аргументов в пользу того, что это делалось для людей»

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Председатель Госсовета РТ, член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Фарид Мухаметшин на пресс-конференции заявил, что его не удивляет высокая явка на выборах. Она составила 77,9% по России.

«Подводя итоги, я, во-первых, хочу поблагодарить за то, что по времени возможность для изучения поправок была длительной. И это позволило ознакомиться с ними огромному количеству избирателей. Поэтому меня не удивляет, что явка была ожидаемо высокой — и в стране, и в республике. Небезразличных людей было очень много». — сказал он.

По словам Мухаметшина, рабочая группа рассмотрела все пожелания граждан РФ. В группу были включены и ученые, и политологи, и общественники, и представители политических партий. Поправки впервые были рассмотрены в депутатских объединениях и парламентах субъектов федерации, потом в ГД, потом в Совфеде.

«Тем скептикам, которые говорят, что это под кого-то делалось, для чего-то делалось, можно привести множество аргументов в пользу того, что это делалось для людей. Там есть такие вопросы, как соцзащита граждан, медобслуживание, вопросы культуры и языка, вопросы, связанные с устройством федеральной власти — некоторыми полномочиями президент поделился с ветвями власти. И все это, безусловно, вызвало дискуссии, интерес — как это конкретно отразится на каждом человеке, каждой семье», — отметил председатель Госсовета РТ.

Мухаметшин говорит, что несмотря на пандемию, удалось провести много встреч.

«И надо сказать, что живой разговор меня тронул, потому что люди смогли ознакомиться с этими поправками, как они повлияют на жизнь каждого и страны в целом», — сказал он.

Председатель Госсовета РТ поблагодарил жителей республики за гражданскую активность и ответственность, «за то, что не отмолчались».