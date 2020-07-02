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В Казани на избирательном участке задымился КОИБ

07:15, 02.07.2020 2
В Казани на избирательном участке задымился КОИБ
Фото: соцсети

В Казани на одном из избирательных участков загорелся комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Об этом сообщили в администрации Кировского и Московского районов.

Инцидент произошел вчера примерно в 15.20 по московскому времени.

«Предварительно, замкнулся аккумулятор, что стало причиной возгорания. Отметим, что КОИБ был подключен в соответствии со всеми техническими правилами», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что, несмотря на инцидент, тайна голосования не нарушена, ни один бюллетень не пострадал. После устранения задымления работа участка продолжилась.

О событиях 1 июля читайте в текстовой трансляции нашей газеты.

ОбществоПроисшествия Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 07:31
    Сгорел от стыда...
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  • Анонимно 08:24
    даже технике стыдно, а людям нет...
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