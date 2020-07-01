Ушел из жизни издатель Яхья Гибадулин

Ушел из жизни издатель Яхья Гибадулин. Об этом сообщается в группе Полномочного представительства Татарстана в России.

Его похоронят 2 июля на Ивантеевском кладбище подмосковного города Пушкино.

Гибадулин родился в 1929 году в Татарстане. Окончил Казанский авиационный институт. В Москве он много лет возглавлял издательство «Инсан».

Более 20 лет Гибадулин тесно сотрудничал с генералом армии Махмутом Гареевым. В «Инсане» были изданы книги генерала — «Константин Симонов как военный писатель», «Неоднозначные страницы войны», «Моя последняя война», «Афганская страда», «Полководцы Победы».

Также в издательстве печатали татарскую литературу: «На стыке континентов и цивилизаций», «Суверенный Татарстан», русско-татарские и татарско-русские словари, «Происхождение тюрков и татар» М. Закиева, «Переводы Габдуллы Тукая» Венеры Валиевой.

В 2012 году Яхья Набиуллович был награжден медалью Татарстана «За доблестный труд».