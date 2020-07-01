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Татарстан вошел в десятку самых грибных регионов России

14:46, 01.07.2020 1
Татарстан вошел в десятку самых грибных регионов России
Фото: pixabay.com

Татарстан попал на десятое место в рейтинге самых грибных регионов России. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на сервис по бронированию жилья для отдыха Tvil.ru.

Большинство россиян (40%) едут за грибами в Карелию, на втором месте — Башкирия (20%). В башкирских лесах грибники собирают белые грибы, маслята и опята. Тройку замыкает Ленинградская область (12,5%).

Также в топ-10 вошли Владимирская (8,75%), Московская (6,25%), Свердловская области (5%), Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария и Самарская область (2,5%).

Общество БашкортостанТатарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:34
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