Татарстан вошел в десятку самых грибных регионов России

Татарстан попал на десятое место в рейтинге самых грибных регионов России. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на сервис по бронированию жилья для отдыха Tvil.ru.

Большинство россиян (40%) едут за грибами в Карелию, на втором месте — Башкирия (20%). В башкирских лесах грибники собирают белые грибы, маслята и опята. Тройку замыкает Ленинградская область (12,5%).

Также в топ-10 вошли Владимирская (8,75%), Московская (6,25%), Свердловская области (5%), Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария и Самарская область (2,5%).