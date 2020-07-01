Глава ЦИК Татарстана проголосовал по поправкам в Конституцию

Фото: «Реальное время»

Глава Центральной избирательной комиссии Татарстана Андрей Кондратьев проголосовал по поправкам в Конституцию.

Кондратьев отдал свой голос в здании 133-й школы — это участок голосования №146.



«Для того, кто голосует в первый раз, это по-настоящему стрессовый момент. Это даже для меня волнительный момент: а вдруг не здесь, а вдруг я не туда пошел...» — поделился впечатлениями глава ЦИК РТ.

Кондратьев сказал, что голосование идет в Татарстане активно. На 10 утра явка составляла 2 107 684 избирателя.

«Мы видим и федеральную повестку. И просматривая новостные ленты, мы видим, что тех жалоб и претензий, и эпизодов, которые могли бы повлиять на ход голосования, нет. Сегодня будет завершен этот многодневный марафон...» — передает корреспондент «Реального времени» его слова.

Также руководитель ЦИК Татарстана выразил благодарность СМИ республики за работу по освещению выборов: «Во многом благодаря вам нам удалось проинформировать население, что голосование пройдет безопасно и удобно», — сказал Кондратьев.

Напомним, что сегодня, 1 июля, проходит последний день голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Ранее свой голос отдали президент России Владимир Путин и Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев.