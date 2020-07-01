Китайские ученые сомневаются в возможности выработки иммунитета к коронавирусу

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Группа ученых выяснила, что каждый десятый из переболевших тяжелой формой COVID-19 уже не имел антител к вирусу в течение 2–3 месяцев. Такой же результат показали 96% медиков, подвергавшихся воздействию вируса во время работы.

Исследование проводили сотрудники больницы Чжуннань Уханьского университета и медицинского отделения Техасского университета в Галвестоне, пишут «Известия».

Такие результаты ставят под сомнение действенность вакцин и теорию о выработке иммунитета популяцией (предположение о возможности победить болезнь, если подавляющее большинство людей переболеет вирусом).

Российские эксперты считают, что прошло еще мало времени, чтобы делать выводы. Они также отметили, нельзя говорить об отсутствии иммунитета только по отсутствию высокого уровня антител, выявляемых тестами.

Напомним, что на 30 июня в мире насчитывалось уже более 10 млн случаев заражения коронавирусом. Скончались от COVID-19 более полумиллиона человек.