Памфилова: электронное голосование закончилось из-за попыток проголосовать повторно

Центроизбирком РФ завершил электронное голосование по поправкам в Конституцию. Явка в этой форме составила 93%.

Всего зарегистрировались 1 190 726 человек, из них приняли участие более 1,1 млн граждан, сообщили в штабе по наблюдению за голосованием.

Глава ЦИКа Элла Памфилова так прокомментировала данные о явке:

«В основном это замечательные, активные граждане. Но, конечно, так бывает — в семье не без урода. Кто-то пытается или попытался проголосовать и так, и так. Проверить систему на прочность. Поэтому мы и приняли решение, что электронное голосование заканчивается сегодня».