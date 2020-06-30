«Химки» намерены выступить в РПЛ. В таком случае в ФНЛ вылетят две команды

Футбольный клуб «Химки» намерен выступить в следующем сезоне в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает журналист Сергей Егоров.

По данным источника, подмосковный клуб передумал отказываться от выступления в РПЛ.

Итоговое решение о выступлении «Химок» в высшем дивизионе страны будет принято на заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС), где утвердят окончательный состав участников в следующем розыгрыше РПЛ.

Таким образом, в случае выхода ФК «Химки» в РПЛ лигу по окончании 30 туров покинут две команды, а не одна.

Напомним, ранее правом пойти на повышение воспользовался волгоградский «Ротор».