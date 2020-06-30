В Татарстане регоператор по вывозу мусора попросил допуска к базе данных миграционной службы

Сегодня в КСК «Сабантуй» в поселке Богатые Сабы состоялся круглый стол по проблемам законодательного регулирования реформы обращения с твердыми коммунальными отходами в Татарстане. Законодательство обязывает потребителя подписывать договор на услуги по обращению с ТКО.

Замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильдус Насыров сообщил, что по населению 98% договоров. Есть уклонисты, с которыми приходится работать среди прочих потребителей, у которых 75% заключенных договоров.



Участники круглого стола отметили, что предприятия не согласны с кабальными условиями нормативов накопления отходов, потому отказываются от договоров.

Генеральный директор ООО «ПЖКХ» Сергей Богатов (регоператор по Западной зоне) не согласен с тем, что организации сами определяют свои объемы отходов. По его мнению, целесообразно то, что профильное министерство проводит годичные замеры и на основе этого определяет нормативы. В противном случае получается, что компании «пользуются контейнерами соседних жилых домов или строек» и не показывают накопление отходов у себя.

Кроме того, Богатов обратился к законодателям с инициативой допустить регоператоров к базе данных миграционной службы. По его словам, путем обхода квартир точно выявить число жильцов невозможно, отсюда неточные данные при начислении.

Президент Ассоциации операторов обращения с промотходами Марат Галиев обратил внимание, что законодательно нужно отрегулировать вопросы объема отходов, потому что «регоператор даже понять не может, сколько этого объема».