«ТрансТехСервис» вошел в список системообразующих предприятий экономики РФ

Фото: «ТрансТехСервис»

Таким образом автодилер сможет рассчитывать на льготные кредиты на пополнение оборотного капитала. Также государство будет мониторить финансово-экономическое состояние компании, и, при необходимости оказывать ей поддержку.



В список также вошли ООО «Рольф», АО «АвилонАГ», «ООО «Сатурн-2", ООО «Торговый дом«Агат», ООО «ГК «СБСВ-КЛЮЧАВТО». Как сообщает «Интерфакс», решение принято по итогам заседания правкомиссии по повышению устойчивости развития экономики, которое прошло 19 июня.

Критерии отнесения к системообразующим для отрасли — выручка от 15 млрд руб., налоги — от 1,8 млрд руб.

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