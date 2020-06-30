Сергей Иванов: «Из туроператоров в Татарстане за время кризиса никто не закрылся»

Из 100 туроператоров, которые работают в Татарстане, никто не закрылся. Об этом во время онлайн-эфира сообщил председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«По нашей информации, из порядка 100 туроператоров, которые есть на территории Республики Татарстан, ни один не закрылся», — ответил он на вопрос газеты «Реальное время».

При этом есть огромное количество туристических агентств, которые занимаются реализацией туров за рубеж.

«Сейчас за рубеж туров нет, выездов за рубеж нет, и когда они возобновятся, мы тоже пока не знаем. Вот такие турагентства, которые были ориентированы на продажу туров за рубеж, наверное, [пострадали]», — сказал Иванов.

Он отметил, что рынок въездного туризма будет восстанавливаться быстрее.

«Те, кто занимается приемом туристов в Татарстане, имеют хоть какую-то часть дохода, пусть небольшую, но тем не менее. Туристический поток в Татарстан будет расти быстрее, чем за рубеж», — добавил глава Госкомитета РТ по туризму.