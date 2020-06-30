ЦИК Татарстана: замечаний по организации голосования не поступало

Фото: Ринат Назметдинов

Татарстан выходит на финиш голосования по Конституции

Открывая заседание, глава татарстанского ЦИК Андрей Кондратьев огласил несколько важных цифр:

по состоянию на 29 июня в Татарстане проголосовали 1 804 108 человек;

на мобильных площадках проголосовали 134 613 татарстанцев;

на дому проголосовали 206 176 человек;

заявки на голосование на дому принимаются до 17.00 1 июля;

в республике работают 427 мобильных площадок для голосования — в шатрах и автобусах.

на избирательных участках работают 400 журналистов.

Завтра, 1 июля, голосовать можно будет только на стационарных избирательных участках и на дому.

— При всей сложности, при всей трудности этой работы выдерживается график работы всех избирательных участков с 8 до 20 часов. Независимо от погодных условий, от других факторов, усложняющих работу участковых избирательных комиссий, на сегодняшний день замечаний по организации голосования не поступало, — сказал Андрей Кондратьев.

Правда, он заметил, что поступают точечные сигналы о нарушениях через интернет, но сослался на слова Эллы Памфиловой о том, что они носят характер спланированных акций, — и подтвердил эту точку зрения.

— Мы выезжаем на каждый сигнал, и абсолютное их большинство — фейки. Видим закономерности в этих вопросах, и видим, что это действительно заранее спланированные акции. А голосование идет активно, спокойно, безопасность на участках обеспечивают и Роспотребнадзор, и МВД, и члены УИКов. Люди чувствуют себя комфортно на участках. Хотел бы пожелать всем выдержки и удачного завершения голосования, все идет в штатном режиме, — заявил глава ЦИК Татарстана.

Тонкости выборов президента

Затем заседание ЦИК республики перешло в рабочий режим обсуждения вопросов организации выборов президента Татарстана, которые должны состояться осенью 2020 года. Сначала рассмотрели открытие специальных избирательных счетов кандидатов в президенты Татарстана — Рустама Минниханова и Альмира Михеева. Такие счета необходимы для формирования избирательного фонда кандидата для проведения избирательной кампании. Как известно, сейчас активно идет выдвижение, и буквально вчера свои документы представил Рустам Минниханов.

Проекты постановлений по избирательным счетам обоих кандидатов были представлены к рассмотрению, а потом и единогласно приняты членами ЦИК РТ. Были зарегистрированы уполномоченные представители кандидатов в президенты по финансовым вопросам, им вручили соответствующие удостоверения



Затем утвердили формы учета данных по эфирному времени и площади в СМИ, предоставленным для предвыборной агитации. Не секрет, что эти параметры строго регламентируются законом. Эти данные предоставляются в ЦИК не позднее чем через 10 дней со дня голосования.

Кроме того, ЦИК Татарстана сегодня проголосовал и за постановление о максимальном времени, в течение которого кандидаты в президенты республики могут проводить агитационные публичные мероприятия в форме собраний (по заявкам кандидатов). По опыту предыдущих избирательных кампаний для этого должно хватать 120 минут — на том и порешили.

И еще один организационный вопрос, рассмотренный в рамках подготовки к президентским выборам в Татарстане: порядок, в котором будет происходить утверждение, прием, учет, анализ и хранение агитационных материалов. Кандидаты должны будут обязательно их регистрировать, проверять на соответствие законодательству.

Референдум о заводе по термической переработке отходов не прошел сквозь сито ЦИК



Под занавес заседания члены ЦИК единогласно отклонили ходатайство инициативной группы по референдуму о месте строительства завода по термическому обезвреживанию отходов (ЗТО). Предлагалось вынести на референдум два вопроса: согласно ли население Татарстана с местом размещения завода по термическому обезвреживанию отходов мощностью 550 тысяч тонн в год на территории площадью 11,3 га в Зеленодольском районе и согласно ли оно с тем, что решение следует принимать с учетом мнения населения республики.

Ходатайство группы из 22 человек ЦИК получил 16 июня. Им отказали из-за нюансов оформления протокола заседания инициативной группы, приложенного к ходатайству: в оформлении документов члены комиссии усмотрели несоответствие требованиям статьи 12 закона РТ «О референдуме Республики Татарстан».



Людмила Губаева