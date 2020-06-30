Разработку ученых КФУ включили в топ-100 изобретений России

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

Разработка группы ученых КФУ попала в сотню лучших изобретений России за 2019 год и первую половину 2020-го. Исследователи нашли свой способ обнаружения генетических факторов, определяющих функционирование теломер.



Работа проходила под руководством ведущего научного сотрудника Института фундаментальной медицины и биологии Евгения Шакирова. Двумя авторами научной работы стали старшие научные сотрудники института Лилия Абдулкина и Лия Валеева.

Валеева объяснила, что теломеры — это особые структуры на концах хромосом, котрые необходимы для поддержания целостности и защиты ДНК.

«Таким образом, наша разработка позволяет идентифицировать гены, которые участвуют в регуляции длины теломер индивидуумов и являются генетическими маркерами длины теломер, а значит продолжительности жизни клетки и организма», — приводит ее слова пресс-служба КФУ.

Ученые начали эту работу в 2014 году и вели 5 лет. Исследования продолжаются и сегодня.