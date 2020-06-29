В Татарстане полицейский помог отцу тяжелобольного ребенка доставить документы в больницу

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Старший сержант полиции Артем Никитин не остался в стороне и помог отчаявшемуся отцу быстро доехать до больницы, в которой находились его жена и тяжелобольной ребенок. Таким образом документы младенца удалось передать как можно скорее, что позволило вовремя доставить его в Казань.

Помощь полицейского потребовалась жителю Зеленодольска еще в субботу, 27 июня. Он обратился к возвращавшемуся со службы Никитину, объяснив, что никто не соглашается его везти, а в такси нет свободных машин.

Старший сержант согласился помочь, сообщает пресс-служба МВД Татарстана. Благодаря вовремя доставленным документам, ребенок успел доехать до ДРКБ в Казани и получил всю необходимую помощь.