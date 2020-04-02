Всероссийскую перепись населения могут перенести на 2021 год

Росстат предложил перенести Всероссийскую перепись населения с 2020 года (основный этап был запланирован на октябрь) на 2021 год.

Новые сроки предлагается определить правительству страны.

По словам главы Росстата Павла Малкова, перенос переписи на следующий год не повлияет на качество и результат. Он считает, что появится возможность лучше подготовиться к использованию современных онлайн-технологий, которые станут отличительной особенностью первой цифровой переписи в России, пишет «Интерфакс».

Напомним, что основной этап переписи должен был пройти с 1 по 31 октября 2020 года. В труднодоступных районах страны она должна была начаться с 1 апреля и завершиться 20 декабря.