В России появилась первая женщина-тренер с лицензией PRO

Главный тренер женского «Локомотива» Елена Фомина стала первой женщиной в России, получившей тренерскую лицензию PRO. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

«Семь лет учебы нон-стоп. Первая женщина-тренер в России. Надеюсь, это даст мотивацию и многим другим тренерам! Верьте в себя и всегда идите к своей цели», — сказала Фомина.

41-летняя Фомина работает в «Локомотиве» с 2018 года. Также она возглавляет женскую сборную России по футболу.