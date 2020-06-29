В России появилась первая женщина-тренер с лицензией PRO
Главный тренер женского «Локомотива» Елена Фомина стала первой женщиной в России, получившей тренерскую лицензию PRO. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.
«Семь лет учебы нон-стоп. Первая женщина-тренер в России. Надеюсь, это даст мотивацию и многим другим тренерам! Верьте в себя и всегда идите к своей цели», — сказала Фомина.
41-летняя Фомина работает в «Локомотиве» с 2018 года. Также она возглавляет женскую сборную России по футболу.
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Главный тренер ЖФК «Локомотив» Елена Фомина — первая женщина-тренер в России с лицензией PRO! #КапецВам pic.twitter.com/aeqjrBkc6b— «Локомотив» (@fclokomotiv) June 29, 2020
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