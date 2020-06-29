Казань не вошла в топ-10 рейтинга городов-аллергиков России

Казань заняла 11-место в рейтинге городов России, жители которых наиболее часто страдают аллергией. Список составлен агентством Zoom Market на основе опроса, проведенного в июне 2020 года в 20 городах России. Эксперты лично опросили 2 400 человек.

В десятку вошли Омск, Челябинск, Самара, Москва, Екатеринбург, Волгоград, Уфа, Пермь, Воронеж и Санкт-Петербург. Среди источников аллергии лидирует пыль (61%). Далее идут пыльца цветущих растений (23%), шерсть домашних животных (8%), продукты питания (4%), лекарственные препараты (2%), алкоголь (1%) и бытовая химия (1%).

К врачам в разгар аллергической реакции обращаются лишь (12%) жителей России, (88%) принимают антигистаминные лекарства.

В начале июня в Татарстане запустили сервис PollenLab для людей с явно выявленными аллергическими реакциями на пыльцу растений. С его помощью можно отслеживать концентрацию пыльцы в воздухе.