В Татарстане запустили сервис для аллергиков, помогающий следить за концентрацией пыльцы в воздухе

В Татарстане запустили сервис PollenLab для людей с явно выявленными аллергическими реакциями на пыльцу растений. С его помощью можно отслеживать концентрацию пыльцы в воздухе.

Сервис создан на базе Казанского федерального университета при поддержке партийного проекта «Единой России» «Чистая страна». Проект по его созданию был запущен еще в 2015 году, когда началась активная работа по сбору и анализу пыльцевых зерен и спор грибов, вызывающих аллергию.

Доцент кафедры биоэкологии, гигиены и общественного здоровья ИФМиБ КФУ Кадрия Ибрагимова сообщила, что прибор-пыльцеуловитель устанавливается на крыше здания либо на балконе жилого дома на высоте примерно 10 м. Сейчас он стоит на балконе жилого дома в Московском районе Казани.

На сайте проекта сервиса есть календарь цветения, прогноз по основным аллергенным растениям, сводка с текущей долей пыльцы растений и палинологический атлас пыльцевых зерен, обнаруженных в атмосферном воздухе Казани за время мониторинга, который регулярно пополняется новыми видами, сообщает пресс-служба КФУ.



Два года назад для аллергиков Казани в «Яндекс.Погоде» появилась карта пыльцы, которая сообщает, где, когда и насколько интенсивно будут цвести растения, вызывающие аллергию.