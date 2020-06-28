Китайский журналист объяснил, почему иностранцы не женятся на русских женщинах
Журналист из Китая привел три причины, по которым иностранцы не хотят жениться на русских женщинах, которые славятся красотой по всему миру.
Первым препятствием к браку с русской женщиной автор назвал различия в менталитете. Он поясняет, что супруги могут видеть две разные концепции брака. Также китайские женихи считают, что у россиянок «дерзкий характер».
«Они любят выпивать, считая, что таким образом они выпускают свое «я» и проявляют истинный характер. Кроме того, они делают все спустя рукава, не слишком аккуратны в мелочах и не вкладывают душу в поистине важные дела», — перечислил автор претензии к русским девушкам (цитата по «РИА Новости»).
Кроме претензий к поведению, среди китайских женихов есть мнение, что русские девушки начинают полнеть сразу после свадьбы. При этом автор уверяет, что этот стереотип ошибочен и современные россиянки следят за собой и своей фигурой.
Ранее «Реальное время» сообщало, что в карантинный апрель в Татарстане поженились в четыре раза больше пар, чем разошлись.
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