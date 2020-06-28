Китайский журналист объяснил, почему иностранцы не женятся на русских женщинах

Фото: Максим Платонов

Журналист из Китая привел три причины, по которым иностранцы не хотят жениться на русских женщинах, которые славятся красотой по всему миру.

Первым препятствием к браку с русской женщиной автор назвал различия в менталитете. Он поясняет, что супруги могут видеть две разные концепции брака. Также китайские женихи считают, что у россиянок «дерзкий характер».

«Они любят выпивать, считая, что таким образом они выпускают свое «я» и проявляют истинный характер. Кроме того, они делают все спустя рукава, не слишком аккуратны в мелочах и не вкладывают душу в поистине важные дела», — перечислил автор претензии к русским девушкам (цитата по «РИА Новости»).

Кроме претензий к поведению, среди китайских женихов есть мнение, что русские девушки начинают полнеть сразу после свадьбы. При этом автор уверяет, что этот стереотип ошибочен и современные россиянки следят за собой и своей фигурой.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в карантинный апрель в Татарстане поженились в четыре раза больше пар, чем разошлись.

