Озимы в Новошешминском районе и видеоклип из Дрожжановского: главное в «Инстаграмах» глав районов 28 июня

Сегодня глава Камско-Устьинского района Татарстана Наиль Вазыхов принял участие в республиканской акции «Помощь рядом! Ярдәм янәшә!» и вместе с волонтерами раздал продукты всем нуждающимся семьям.

Руководитель Новошешминского района Вячеслав Козлов наглядно показал своим подписчикам, какие озимые взошли в этом году. Подписчики порадовались результатам и похвалили хлеборобов района.

Глава Балтасинского района Рамиль Нутфуллин поздравил «полевых героев» своего района и поблагодарил их за труд. Видимо, чтобы никого не обидеть, он выложил сразу несколько похожих фото с фермерами района.

Руководитель Дрожжановского района республики Марат Гафаров ко Дню молодежи выложил видеоклип местной группы на татарском языке. Стоит отметить, что он уже не в первый раз показывает своим подписчикам местные таланты — ранее он опубликовал кавер на песню «Позови меня» группы Любэ в исполнении жительницы Дрожжановского района.

Татьяна Леухина