Казань присоединилась к благотворительному онлайн-фестивалю «Оперение ON»

В Казани с 28 июня проводится онлайн-фестиваль «Оперение ON». Присоединиться к нему до 30 июня можно в социальных сетях проекта.

Фестиваль «Оперение ON» направлен на популяризацию детского творчества, раскрытие потенциала одаренных детей и их поддержку.

В этом году в программу фестиваля вошли онлайн-показы работ и видео из студий «Оперение», мастер-классы от ведущих педагогов и режиссеров сферы театра и кино.

Фестиваль поддержали Михаил Пореченков, Тимур Родригез, Данила Козловский, Александр Петров, Диана Арбенина, Леонид Ярмольник и другие, передает мэрия Казани.

Также в рамках фестиваля любой желающий сможет помочь благотворительному фонду Константина Хабенского, отправив пожертвование в помощь детям с опухолями мозга.

Ранее президент России Владимир Путин предложил с января 2021-го повысить ставку налога на доходы физических лиц с 13 до 15% для тех, чьи доходы превышают 5 млн рублей в год, — с объема, превышающего 5 млн рублей в год. Полученные средства планируется направлять на лечение детей с тяжелыми редкими заболеваниями и на высокотехнологичные операции. Татарстанские благотворители рассказали, как относятся к данной инициативе. Подробнее — в материале «Реального времени».

